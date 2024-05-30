В Госдуме назвали сроки взятия Волчанска и Часова Яра Депутат Водолацкий: ВС РФ могут взять Волчанск и Часов Яр в ближайшее время

Фото: МО РФ

Российские войска могут установить полный контроль над Волчанском в Харьковской области и Часовым Яром в Донецкой Народной Республике в ближайшее время, предположил в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Он назвал населенные пункты самыми перспективными целями для взятия.

Рядом с Волчанском мы расширяем зону своего влияния, освобождаем малые населенные пункты, производственные площади, которые рядом с городом построены и в которых тоже были укрепрайоны [ВСУ]. Поэтому и Часов Яр, и Волчанск — самые перспективные цели для полного их освобождения в ближайшее время, — считает депутат.

По словам Водолацкого, российские военные демонстрируют слаженную работу в зоне боевых действий. Они берут в клещи многие территории, включая Волчанск. При этом в армии соблюдается принцип «бережем своих солдат», отметил он.

До этого Водолацкий говорил, что российские вооруженные силы взяли под контроль почти 70% территории Часова Яра. По словам депутата, среди пленных в городе большое количество мобилизованных украинцев, «пойманных на улице».