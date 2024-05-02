«Использовали ошибку»: в Германии рассказали о провале ВСУ на фронте Welt: ошибка при ротации войск ВСУ в Очеретино привела к прорыву фронта Россией

Фото: МО Украины

Вооруженные силы РФ воспользовались ошибкой украинских военных во время ротации личного состава в районе Очеретино и сумели прорвать фронт, сообщил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) стал местом проведения ожесточенных боев.

Российская армия добились заметного продвижения в этом районе, а также продолжает развивать успех на других направлениях, обратил внимание журналист. В то же время ВСУ не удается стабилизировать оборону на линии фронта, констатировал он.

Ранее газета Le Monde отмечала, что российские планирующие бомбы, которые уже применяются в зоне проведения СВО, смогут переломить боевые действия в пользу ВС России. По данным французского издания, снаряды уже наводят ужас на солдат ВСУ в окопах.

До этого журналисты «Страна.ua» писали, что прорыв российских бойцов у Очеретино грозит Вооруженным силам Украины тотальным окружением в Донецкой Народной Республике. У армии РФ есть шанс зайти в тыл украинской армии за линии укреплений и через них взять противника в котел, добавили в СМИ. Ситуация для ВСУ осложняется тем, что за пределами Очеретино у них нет ни укреплений, ни минных полей, заключили авторы статьи.