В Винницкой области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава областной администрации Сергей Борзов. Назначенный Киевом глава Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале написал о множественных взрывах, которые прозвучали в Запорожье.

В Винницкой области <...> возник пожар на объекте критической инфраструктуры, — заявил Борзов.

Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. По словам Борзова, пострадавших нет.

О серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье в своем Telegram-канале проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пообещал позже привести подробности происходящего.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что сейчас воздушная тревога звучит на всей территории страны.

Ранее Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео, на котором боец «Отряда викингов» с позывным Манул на Запорожском направлении уничтожает сразу четыре бронемашины американского производства Bradley. По данным канала, он также ликвидировал 20 солдат Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.