Появилось видео уничтожения сразу четырех бронемашин Bradley

Фото: Global Look Press

Bradley

Telegram-канал «Mash на Донбассе» опубликовал видео, на котором боец «Отряда викингов» с позывным Манул на Запорожском направлении уничтожает сразу четыре бронемашины американского производства Bradley. По данным канала, он также ликвидировал 20 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

На ваших глазах ВСУ стало беднее почти на $12 млн. Боец с позывным Манул в соло разнес четыре хваленых американских Bradley, — говорится в публикации канала.

На днях российские силы уничтожили танк Leopard ВСУ на Марьинском направлении. Журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале опубликовал ролик «прожарки» боевой машины, снятый на дрон Mavic. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры прямого попадания российского беспилотника в боевую машину пехоты Bradley. На видео, снятом на камеру дрона-камикадзе, отчетливо видно, как он подлетает к американской бронемашине. Сам взрыв бронемашины не попал в кадр, так как сигнал прервался из-за взрыва БПЛА. По данным канала, техника противника была уничтожена. Минобороны РФ эту информацию не подтверждало.