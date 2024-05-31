Взятие Харькова, новая тактика РФ: полковник Алехин раскрыл новости об СВО

Фото: МО РФ

В интервью NEWS.ru военный обозреватель полковник в отставке Геннадий Алехин рассказал, что происходит в зоне СВО под Харьковом, применяют ли ВСУ запрещенное химическое оружие против российских солдат и почему Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ведут боевые действия по классической военной науке. Подробности — в нашем материале.

Как ВСУ травят бойцов СВО

– Геннадий, вы ранее заявляли, что ВСУ применили запрещенное химическое оружие в районе Липцев под Харьковом. Были ли еще такие случаи?

– Украинская сторона постоянно применяет против наших солдат химическое оружие. В январе — во время активных боевых действий на Авдеевском направлении, в апреле — в ДНР. А теперь — в районе Липцев, потому что положение ВСУ там плачевное: наша армия постоянно поддавливает.

На Харьковском направлении дроны летают как майские жуки в небе, работают минометы и артиллерия. В снарядах — подкалиберных, осколочно-фугасных — боевая часть начинена химическими отравляющими веществами.

Медики рассказывали, что у наших ребят, которые ведут боевые действия на участке фронта под Липцами, появились одышка и рвотные рефлексы. Это признаки отравления — слава богу, не смертельного, но все-таки, когда человек отравлен, он не сможет держать оружие в руках и участвовать в штурмовых действиях.

Ему необходимо оказать первую помощь, а на поле боя, особенно во время контактных боевых действий, когда идут штурмовые действия то в одну сторону, то в другую, все решают несколько секунд. Сейчас там работают соответствующие специалисты, они выясняют, что конкретно ВСУ используют против наших солдат.

Фото: Пресс-служба Геннадия Алехина Геннадий Алехин

Что происходит на Харьковском направлении

– Какая сейчас обстановка на Харьковском направлении?

– Армия РФ постоянно поддавливает противника, чтобы захватить высоты. Например, Липцы находятся в низине, там же недалеко находится Травянское водохранилище, и наши буквально нависают над ним после взятия двух населенных пунктов и коттеджно-дачного кластера.

Дальше за селом, южнее, идет прямая дорога на Харьков — 18 км до Окружной трассы города. Влево — к Борщевой, это своеобразная высота, которую ВСУ стремятся удержать: если у них не получится, то для ВС РФ откроется прямой путь на Харьков.

На высотах в Липцах у Киева нет сплошной обороны, там очаговая линия, то есть стоит опорный пункт или укрепленный район, они добавляют туда силы и средства, подгоняют резервы. Мы «утюжим» эти высоты по полной программе разными огневыми средствами. Только покончив с ними, мы можем спокойно зайти в Липцы, соединить линию наступления с Волчанским направлением и дальше продвигаться вперед.

Вот почему в какой-то мере бои под Липцами приняли позиционный характер. Многие говорят, что наступление застопорилось, но это не так: просто продвигаемся мы не так быстро.

– Что происходит под Волчанском и в самом городе?

– Там идут жесточайшие бои: за каждый дом, за каждую улицу. У ВСУ нет сплошной линии обороны в городе, они перебросили туда резервы с купянского участка, а мы нащупали их уязвимые места и взяли села Берестовое и Ивановка.

Благодаря этому установили огневой контроль над автомобильной трассой и железной дорогой, которая идет от Святогорска Краматорского района к Купянску, получили возможность передвигаться в сторону переправы на Северском Донце на Купянском направлении. То есть там расширяется плацдарм, и боевые действия могут носить тактическо-оперативный характер.

Учитывая, что армия РФ берет Волчанск с трех сторон в клещи, осторожно предположу, что ВСУ не удастся его удержать, они отойдут дальше в район поселка городского типа Печенеги.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

– Харьков — это приоритетное направление для российской армии?

– Да, но вовсе не потому, что главная цель — взять город. Главнокомандующий уже не раз говорил, что есть масса других тактических приемов, как можно решить вопрос на этом направлении. То, что идет наступление, не значит нанесение главного удара противнику с этой стороны, он может быть в совершенно другом месте.

Мне неизвестны планы Генштаба, но Харьковское направление вписывается в контекст задач СВО. Кроме того, если мы отодвинем линию фронта, ВСУ перестанет «кошмарить» Белгород и белгородское приграничье.

С военной точки зрения удары ВСУ по указке президента Украины Владимира Зеленского по гражданским объектам в Белгороде — безумие. Они могли бы использовать эти средства на удержание обороны в том же Купянске или Волчанске. Но все их действия вписаны в информационный контекст: якобы пока Россия бьет по Харькову, мы будем бить по военным объектам на ее территории. Но где такие в Белгороде? ВСУ бьют по мирным людям и по энергетической инфраструктуре.

Как работают современные российские средства РЭБ и БПЛА

– Многие эксперты считают, что Россия сильно продвинулась в разработке и применении средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вы согласны с ними?

– По сравнению с началом СВО нынешняя система РЭБ на вооружении ВС РФ — это небо и земля, грубо говоря. Мы придаем ей огромное значение, новые разработки, которые применяются непосредственно в Белгородской области, дают положительный результат.

Фото: Пресс-служба Геннадия Алехина Геннадий Алехин

Сейчас современные системы во взаимодействии с беспилотниками, средствами разведки и артиллерией активно применяются на двух направлениях: Южном (Крым) и Белгородско-Харьковском.

– Хватает ли армии РФ дронов?

– На поле боя без дронов делать нечего, поэтому ни одна из сторон не стоит месте, постоянно совершенствует и увеличивает количество БПЛА. Могу сказать, что, к счастью, в России уменьшились бюрократические проволочки, оборонное ведомство стало также сотрудничать с индивидуальными умельцами, которые предлагают свои разработки.

Точно знаю, что все комплектующие украинских дронов производятся и на промышленных предприятиях, и в кустарных условиях в Харькове. Там все заточено на производство и сборку БПЛА самолетного типа и ремонт техники.

Не могу сказать, у какой стороны дронов больше, важнее, как они себя показывают на поле боя, насколько эффективно их используют. К счастью, российские справляются хорошо. К тому же видно, что для руководства Минобороны, в том числе и нового министра Андрея Белоусова, вопрос дронов один из главных.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как будет дальше развиваться ситуация в зоне СВО

– Почему вы считаете украинский конфликт региональным, а не локальным?

– Первая и вторая чеченские кампании были локальными, но СВО — это уже региональный конфликт из-за масштабов: здесь линия фронта в тысячи километров и сотни тысяч солдат и офицеров с каждой стороны. К тому же применяются все виды огневого воздействия: и ПВО, и авиация, и артиллерия, и дроны.

– Могут ли страны НАТО принять непосредственное участие в конфликте в зоне СВО?

– Есть такая угроза, эскалация нарастает, но я все же не думаю, что натовцы вступят в прямой конфликт на Украине. Инструкторов, технику и наемников будут поставлять, но регулярные вооруженные силы вряд ли будут участвовать.

Некоторые подразделения той же Польши в виде наемников уже участвуют неофициально в конфликте, техническое обеспечение всех видов вооружения ВСУ полностью находится под управлением иностранцев. Французский Иностранный легион — всего лишь распиаренная история, ждать от них ничего не стоит.

Фото: Пресс-служба Геннадия Алехина Геннадий Алехин

Как изменились ВС РФ

– Как российская армия изменилась с начала СВО?

– Я прослужил в армии 32 года, и кое-что в этом понимаю. Все эти предположения про доктрины — разговоры в пользу бедных. Мы вернулись к нашей проверенной классической схеме ведения боевых действий по правилам военного искусства и военной науки, которые изучали в военных академиях и училищах в советский период.

Это видно по действиям на всех направлениях. Существуют и прорывы, и охваты, и «огневые кулаки» — все это применяется. Конечно, не в таких размерах, как это было во время Великой Отечественной войны. Я не сомневаюсь, что будут и большие прорывы, и главные удары, и вспомогательные, и отвлекающие.

Наши командиры, начиная от Генштаба и заканчивая средним звеном, прекрасно понимают, что надо пользоваться нашим проверенным багажом. Это основа, но к ней добавились новые современные способы ведения боевых действий, например те же дроны. Более того, улучшилась мотивированность военнослужащих, за два с лишним года СВО они приобрели колоссальный опыт.

Уверен, что наука о том, как этот опыт приобретать и с чем солдаты будут сталкиваться в боях, куется не на фронте, а на учебных полигонах. Это показала частичная мобилизация. Поэтому сейчас в ВС РФ ведется усиленная подготовка спецназа, штурмовых групп, пехоты на полигонах с участием инструкторов, которые приобрели опыт в предыдущих военных кампаниях и СВО.

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