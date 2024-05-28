Школу разбомбили в селе под Токмаком: как ВСУ атакуют РФ 28 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Украинский воздушный шар сбили над подмосковной Балашихой. Двое мирных жителей и четверо пожарных пострадали в результате обстрела Горловки в ДНР. Белгородская ПВО сбила самолет ВСУ, летевший в сторону Донецка. Энергодар на протяжении четырех часов находился под артиллерийским огнем. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины по территории России — в материале NEWS.ru.

Воздушный шар ВСУ сбили в Подмосковье

Накануне вечером сообщения о сбитом над Подмосковьем дроне ВСУ стали появляться в Telegram-каналах. В частности, Baza писала о трех взрывах в районе Балашихи. Позже Минобороны отчиталось об уничтожении украинского воздушного шара.

«Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в публикации ведомства.

При этом Telegram-каналы SHOT и «ВЧК ОГПУ» публиковали видеозаписи, на которых запечатлен беспилотник самолетного типа. В это время ТАСС со ссылкой на авиационные службы писал, что самолеты изменили курсы взлетов и посадки в столичные аэропорты.

Обломки сбитого воздушного объекта упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, находившиеся внутри люди успели эвакуироваться и не пострадали.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров заявил, что ранения получили двое мужчин. В момент падения обломков они находились на соседней улице. Одному из них помощь была оказана на месте, второго госпитализировали.

Шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по Горловке

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 26 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 17 обстрелов на Горловском направлении и девять — на Донецком. ВСУ выпустили 78 боеприпасов по региону. Шесть жилых домов, три инфраструктурных объекта и три автомобиля получили повреждения. Шесть человек получили ранения.

«В Горловке пострадали четыре сотрудника МЧС России. Они попали под повторный обстрел противника во время тушения пожара в частном доме, возникшего из-за попадания взрывоопасного предмета», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Двое мирных жителей — мужчина 1980 года рождения и женщина 1967 года рождения — также получили ранения при обстреле Никитовского район Горловки.

Telegram-каналы сообщили о сбитом на подлете к ДНР самолете ВСУ

Накануне днем белгородская система ПВО сбила украинский военный самолет над Волчанском, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, удар был нанесен из зенитно-ракетной системы С-300. Как утверждает Telegram-канал Mash, самолетов было два, они направлялись в сторону ДНР из Полтавской области. Первый был сбит средствами ПВО, второй сумел улететь.

Минобороны эти сообщения не комментировало.

Пасечник сообщил об ударе кассетными боеприпасами по Луганску

Украинские войска ударили кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его словам, в результате атаки началось возгорание.

«На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что, предварительно, несколько человек получили ранения в результате обстрела областного центра со стороны ВСУ.

Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Подозреваемых в пособничестве ВСУ задержали в ДНР и ЛНР

Семеро человек были задержаны в ДНР по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. В ведомстве добавили, что еще 26 человек задержаны за призывы к террористической и экстремистской деятельности.

Тем временем в ЛНР силовики задержали жительницу города Ровеньки. Ее заподозрили в сборе данных о дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в спецоперации, сообщило региональное управление ФСБ.

На допросе женщина призналась, что отправляла информацию сестре в Киев, а та — «кому-то из украинских военнослужащих». В отношении подозреваемой было возбуждено дело по статье о шпионаже.

Гладков сообщил об обстреле двух населенных пунктов Белгородской области

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере три раза. По данным Минобороны РФ, четыре украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены в течение дня. Еще два БПЛА были сбиты над регионом в ночь на 27 мая.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что накануне в течение дня и утром 28 мая населенные пункты Березовка, Шебекино, Дроновка и Совхозный подверглись атакам беспилотников различного типа. Мирные жители не пострадали. Несколько легковых автомобилей, частные дома и здание автозаправки получили повреждения.

Село Нежеголь и поселок Красное подверглись артобстрелам, сообщил Гладков. Обошлось без пострадавших. Частные жилые дома и трактор получили повреждения. Возгорание сухой травы произошло в селе Нежеголь в результате прилета.

Минобороны РФ сообщения Гладкова по обстрелами и их последствиям не комментировало.

Губернатор сообщил о разрушении дома после атаки дрона под Курском

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Теткино, Елизаветовка, Гоголевка, Свердликово, Олешня и Троицкое. Линии электропередачи получили повреждения в Олешне и Троицком. Местные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ атаковали Теткино, Попово-Лежачи, Елизаветовку, Успеновку, Внезапное, Троицкое и Гуево. Жилой дом оказался разрушен в поселке Теткино в результате взрыва БПЛА. Один автомобиль получил повреждения. По словам Смирнова, никто из мирных жителей не пострадал.

В ночь на 28 мая средства ПВО работали в регионе. Минобороны сообщило об уничтожении одного беспилотника самолетного типа.

Сальдо сообщил об ударе по зданию рядом со школой в Нижних Серогозах

Накануне утром украинская армия обстреляла поселок Нижние Серогозы в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, одна из ракет попала в здание Социального фонда, в результате пять человек пострадали.

«Прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены. Однако киевских боевиков это нисколько не смутило», — добавил губернатор.

Он уточнил, что обстрел велся из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Позже ВСУ повторно ударили по зданию Соцфонда, заявил Сальдо. В момент прилета рядом находилась женщина, которой стало плохо — у нее случился сердечный приступ — и она умерла.

В течение дня украинские войска атаковали Днепряны и Новую Каховку. По словам губернатора, обстрелы велись из минометов. 10 сбросов с БПЛА также зафиксированы в Днепрянах. Обошлось без жертв и пострадавших.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках ВСУ на Херсонскую область.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Балицкий сообщил о четырехчасовом обстреле Энергодара

Накануне ВСУ нанесли удар по центру Энергодара в Запорожской области. По словам главы региона Евгения Балицкого, обстрел велся на протяжении примерно четырех часов.

Пострадали два сотрудника коммунальных служб, их госпитализировали. Как утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, прилеты фиксировались в районе водозабора, а пострадавшие — сотрудники «Тепловодоканала».

По данным Рогова, обстрелу также подверглось село Новогоровка недалеко от Токмака. В результате местная школа оказалась уничтожена.

«Били специально по школе, чтобы лишить запорожских детей возможности получать качественное образование. Информация о пострадавших и величине разрушений уточняется», — написал Рогов в Telegram-канале.

Минобороны России не комментировало информацию об ударах по Запорожской области и их последствиях.

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