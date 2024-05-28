Два жителя Подмосковья пострадали из-за БПЛА: что известно, кадры с места

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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров сообщил, что два жителя Подмосковья ранены осколками сбитого беспилотника. Какие травмы, что известно о состоянии пострадавших?

Что известно о пострадавших

Юров заявил в своем Telegram-канале, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал на место падения обломков сбитого БПЛА. По словам главы городского округа Балашиха, на месте продолжают работать специальные службы.

«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. Пообщался с жильцами и соседями, окажем всю необходимую помощь по восстановлению дома. Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет. Прошу сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников», — говорится в сообщении.

Что за беспилотник сбили в Подмосковье

Telegram-канал Baza сообщил, что около 21:00 в небе над Подмосковьем были слышны три мощных взрыва.

«Предварительно, дрон был сбит над Балашихой. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб. Официальной информации пока нет», — сообщила Baza.

По информации «112», БПЛА упал в лесополосе, после чего начался пожар. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Позднее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении воздушного шара в Подмосковье.

«Около 21:00 мск дежурными средствами ПВО над территорией Московской области уничтожен малоразмерный воздушный шар», — говорится в публикации МО.

Где произошло падение БПЛА

Губернатор Воробьев в своем Telegram-канале рассказал, что обломки дрона упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться. Власти окажут помощь по восстановлению дома.

Telegram-канал Readovka опубликовал кадры с места происшествия.

«С места сообщают, что у постройки разрушена крыша, а части уничтоженного беспилотника разлетелись по двору», — пишет канал.

Также Telegram-канал Mash разместил фото и видео частного сектора в Подмосковье.

«Местные жители публикуют фото дома в Балашихе, который, предположительно, повредило обломками сбитого БПЛА», — говорится в посте канала.

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