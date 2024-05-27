Readovka: в Балашихе сбили беспилотник

Фото: МО РФ

Telegram-канал Readovka сообщил, что жители подмосковной Балашихи рассказали о взрывах и сбитом беспилотнике. По данным канала, ЧП произошло вечером 27 мая в районе Кучино.

Как пишет Readovka, по предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны. Информации о пострадавших или повреждениях зданий нет. Канал также упоминает, что БПЛА был «вражеским». Других подробностей инцидента пока нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в центре Грайворона Вооруженными силами Украины с помощью БПЛА была атакована автомобильная парковка. По его словам, после падения и взрыва БПЛА пострадала женщина, у нее сквозное ранение левой ноги. Гладков рассказал, что на парковке повреждены 13 легковых автомобилей.

Недавно Гладков также заявил, что в результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и Белгородской области погибли четыре мирных жителя. Он уточнил, что 12 были ранены, включая восьмилетнего мальчика.

До этого семь беспилотников ВСУ пытались атаковать Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что дежурными средствами ПВО аппараты были сбиты, никто из мирных жителей не пострадал. Он призвал не приближаться к обломкам дронов и не прикасаться к ним.