Гладков раскрыл последствия удара ВСУ по Шебекино Гладков: несколько пунктов Шебекинского округа попали под обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, написал губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.

В городе Шебекино в результате прилета боеприпаса во двор в многоквартирном доме в пяти квартирах выбиты окна, заявил губернатор Белгородской области. По его мнению, повреждено остекление в одном из подъездов и посечен фасад. Осколками посечены 12 автомобилей, — заявил он.

Ранее семь беспилотников ВСУ пытались атаковать Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что дежурными средствами ПВО аппараты были сбиты, никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Смирнов также известил, что несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей не пострадал, уточнил врио губернатора. Восстановительные работы начнутся, когда будет снята угроза повторных атак.

Кроме того, губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над регионом. Пострадавших среди мирного населения зафиксировано не было. Повреждений объектов инфраструктуры также не обнаружили, заключил глава области.