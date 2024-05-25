В Курской области сообщили о проблемах со светом после обстрела ВСУ Врио губернатора Смирнов: в Курской области появились проблемы со светом

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Несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он добавил, что в результате атаки ВСУ никто из мирных жителей не пострадал.

Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. В результате повреждения электрического оборудования нет света в нескольких населенных пунктах, — написал он.

По словам Смирнова, восстановительные работы начнутся, когда будет снята угроза повторных атак. Он также отметил, что специалисты продолжают обход территории для оценки последствий обстрела.

Ранее Минобороны России сообщило об атаке украинских войск на Белгородскую и Курскую области. Противником были задействованы БПЛА самолетного типа. Средства ПВО сбили два дрона над Белгородской и еще один был перехвачен над Курской областью.

До этого Смирнов сообщил, что ВСУ неоднократно открывали огонь по Курской области области 24 мая. Под удар попали пункт пропуска «Суджа», хутор Олешня, села Гуево и Горналь, деревня Елизаветовка и поселок Теткино, а также поселок Коренево, село Троицкое и деревня Старая Николаевка.