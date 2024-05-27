Женщина едва не осталась без ноги из-за взрыва украинского БПЛА Гладков: женщина ранена при атаке БПЛА на автомобильную стоянку

Автомобильная парковка в центре города Грайворон под Белгородом была атакована Вооруженными силами Украины с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, после падения и взрыва БПЛА пострадала женщина, у нее сквозное ранение левой нижней конечности.

Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Гладков рассказал, что на парковке пострадали 13 легковых автомобилей. Спасательные службы работают на месте происшествия. Информация о повреждениях уточняется.

Ранее два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области. Это произошло примерно в 08:45 по московскому времени.

Также сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ, написал в своем Telegram-канале Гладков. По предварительной информации, никто не пострадал.