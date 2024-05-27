Гибель пожарного и собаки, удар по Внезапному: как ВСУ атакуют РФ 27 мая

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Беспилотник ВСУ впервые упал в Оренбургской области. Населенный пункт в ДНР попал под удар словацких ракет JROF-M. БПЛА попытались атаковать объекты на территории Геленджика. Водитель пожарной машины погиб в результате падения дрона под Орлом. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

12 беспилотников сбили над четырьмя регионами РФ

В ночь на 27 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 12 украинских дронов самолетного типа над четырьмя регионами, сообщили в Минобороны.

Один БПЛА был сбит над Брянской областью, еще один — над Белгородской. Четыре дрона были перехвачены средствами ПВО над Краснодарским краем, еще шесть сбиты над Орловской областью.

Губернатор сообщил о гибели человека при падении дрона под Орлом

Два беспилотника ВСУ упали на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны Орловской области, сообщил глава региона Андрей Клычков. В результате падения одного из дронов произошел пожар. На место ЧП выехали оперативные службы, после чего рухнул второй БПЛА.

«Погиб водитель восьмой областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы», — написал губернатор в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию о последствиях налета дронов.

Фото: МО РФ

Кондратьев заявил о повреждении здания из-за падения БПЛА под Краснодаром

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, минувшей ночью украинские БПЛА пытались атаковать объекты на территории Геленджика. Обошлось без пострадавших.

«В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен», — написал Кондратьев в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало сообщения о попытках атак дронов на Краснодарский край.

Беспилотники ВСУ трижды атаковали Брянскую область

27 мая глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что два БПЛА были сбиты над регионом.

По словам губернатора, обломки беспилотников упали на территории Севского и Брасовского районов. По предварительным данным, обошлось без последствий на земле.

Накануне средства ПВО работали в регионе по меньшей мере два раза, заявили в Минобороны. Три беспилотника самолетного типа были уничтожены днем и вечером 26 мая. Их обломки упали в Севском и Навлинском районах, уточнил Богомаз.

Гладков сообщил о шестерых пострадавших при ударах по Белгородской области

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере три раза. По данным Минобороны РФ, были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа и реактивные снаряды РСЗО «Ольха». Еще три БПЛА были сбиты над регионом ночью и утром 27 мая.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что накануне украинские дроны-камикадзе атаковали села Муром, Безымено, Новостроевка-Первая и Березовка.

В Безымено и Муроме в результате ударов ВСУ пострадали двое водителей автомобилей. Первого госпитализировали с минно-взрывной травмой и сквозным осколочным ранением бедра. Второго — с осколочным ранением лица.

В Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Транспортное средство получило повреждения, водитель не пострадал.

По словам Гладкова, украинские беспилотники совершили налеты на Белгород, Грайворон и поселок Борисовка. В Борисовке местный житель получил осколочные ранения грудной клетки. В Грайвороне женщина была ранена в левую ногу.

Обстрелам со стороны украинской армии подверглись Прилесье, Шебекино, Новая Таволжанка, Ржевка, Муром, Дубовое, Совхозный и Октябрьский. В результате атак пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. В поселке Октябрьский погибла собака, в которую попал осколок упавшего снаряда.

Российское Минобороны не комментировало сообщения об атаках на Белгородскую область.

Два человека пострадали в Курской области в результате атак ВСУ

Накануне украинские войска обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. В результате удара пострадала мирная жительница, ее госпитализировали.

Беспилотники ВСУ совершили налеты на деревню Внезапное и село Гордеевка Кореневского района. В результате атак был контужен механизатор, работавший в поле, два трактора получили повреждения.

Минобороны РФ не комментировало сообщения об обстрелах ВСУ Курской области.

ВСУ ударили по ДНР словацкими ракетами JROF-M

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 54 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 41 обстрел на Горловском направлении, 12 — на Донецком и один — на Ясиноватском. 151 боеприпас был выпущен по региону. По данным СЦКК, ВСУ били по населенному пункту Кураховка произведенными в Словакии унифицированными фугасными ракетами JROF-M с увеличенной дальностью и повышенной ударной силой.

Восемь жилых домов и три инфраструктурных объекта получили повреждения. Четыре мирных жителя были ранены.

«В Старомихайловке сброшенным с украинского беспилотника боеприпасом ранен мужчина 1964 г. р. Также ранения получила женщина 1971 г. р., она попала под обстрел Никитовского района Горловки», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Еще два человека — мужчина 1996 года рождения и женщина 1999 года рождения — пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета в населенном пункте Зугрэс.

Стало известно о падении БПЛА в Оренбургской области

Дрон упал под Орском в Оренбургской области, передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона. Ранее оренбургские власти не сообщали о подобных происшествиях. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

«Вчера днем упал беспилотник в Новоорском районе, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет», — сказал собеседник.

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