В Оренбургской области впервые упал беспилотник ТАСС: в Новоорском районе Оренбургской области упал беспилотник

Фото: МО РФ

Под Орском, расположенным в Оренбургской области, произошло падение дрона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона. По словам собеседника агентства, в результате падения БПЛА никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Отмечается, что ранее в Оренбурге не фиксировались подобные случаи. В Минобороны России пока не прокомментировали эту информацию.

Вчера днем упал беспилотник в Новоорском районе, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет, — сказал собеседник.

Ранее силы российской противовоздушной обороны уничтожили два украинских БПЛА над территорией Севского и Брасовского районов Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что мирные жители не пострадали.

До этого глава Орловской области Андрей Клычков заявил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над регионом. Пострадавших среди мирного населения нет, повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Кроме того, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил, что семь беспилотников ВСУ пытались атаковать регион. Дежурными средствами ПВО дроны были сбиты. Перед этим Смирнов предупреждал местных жителей об опасности удара беспилотных летательных аппаратов.