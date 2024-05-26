Угроза атаки беспилотников объявлена в российском регионе Смирнов: в Курской области введен режим опасности атаки БПЛА

Фото: МО Украины

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Курской области, предупредил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Средства противовоздушной обороны приведены в боеготовность, указал он.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — говорится в сообщении.

Ранее Смирнов также объявил, что несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей не пострадал, добавил врио губернатора. Восстановительные работы начнутся, когда будет снята угроза повторных атак, констатировал он.

До этого Минобороны России сообщило об атаке украинских войск на Белгородскую и Курскую области. Противником были задействованы БПЛА самолетного типа. Средства ПВО сбили два дрона над Белгородской и еще один был перехвачен над Курской областью.

Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник информировал, что в Лисичанске в результате атаки ракетами HIMARS были повреждены два девятиэтажных здания. По его данным, погибли два человека.