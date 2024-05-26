Семь беспилотников попытались атаковать российский регион Врио губернатора Смирнов: семь БПЛА попытались атаковать Курскую область

Фото: МО Украины

Семь беспилотников ВСУ пытались атаковать Курскую область, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он добавил, что дежурными средствами ПВО аппараты были сбиты, никто из мирных жителей не пострадал.

Этой ночью семь украинских беспилотников самолетного типа были сбиты в Рыльском и Курчатовском районах Курской области. Благодарю бойцов ПВО и защитников границы за службу! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, — написал он.

Ранее Смирнов также известил, что несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей не пострадал, уточнил врио губернатора. Восстановительные работы начнутся, когда будет снята угроза повторных атак.

Также средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны. Там уточнили, что попытка была пресечена 25 мая, около 22:30 мск.

Кроме того, в результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и Белгородской области погибли четыре мирных жителя. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что двенадцать человек ранены, включая 8-летнего мальчика.