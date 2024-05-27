Над Россией за ночь перехватили 12 украинских дронов Минобороны: над регионами РФ за ночь уничтожили и перехватили 12 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 27 мая, 12 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны. Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были самолетного типа.

Так, один БПЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один — над территорией Белгородской области. Четыре дрона российские системы ПВО перехватили над территорией Краснодарского края, еще шесть — сбиты над территорией Орловской области.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что утром в понедельник российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территорией Севского и Брасовского районов. По его словам, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Тогда же глава Орловской области Андрей Клычков известил, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над регионом. Пострадавших среди мирного населения зафиксировано не было. Повреждений объектов инфраструктуры также не обнаружили.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил на территории региона опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны приведены в готовность, подчеркнул он.