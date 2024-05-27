Российскому региону угрожает атака беспилотника Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: МО Украины

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Курской области, написал в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Средства противовоздушной обороны приведены в готовность, подчеркнул он.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — заявил Смирнов.

Ранее ВСУ атаковали село Псейтук Тахтамукайского района Адыгеи. Глава республики Мурат Кумпилов уточнил, что в результате происшествия никто не был ранен, разрушений также удалось избежать. На место сразу выехали представители спецслужб.

Кроме того, Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника попытались поразить легковой автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что водитель машины не пострадал. Однако в результате последующих обстрелов ВСУ чуть позже погибли четыре мирных жителя. Двенадцать человек были ранены, включая 8-летнего мальчика.

Накануне российские средства ПВО уничтожили над Белгородской областью противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire. Пресс-служба Минобороны информировала, что попытка была пресечена около 22:30 мск.