Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали с помощью дрона автомобиль в поселке Красное

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали легковой автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что водитель машины не пострадал.

Движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва водитель не пострадал, у транспортного средства поврежден кузов и выбито лобовое стекло. На месте работают оперативные службы, — уточнил глава региона.

До этого украинские вооруженные силы ударили по селу Ясные Зори Белгородского района Белгородской области при помощи беспилотного летательного аппарата. Противник сбросил с дрона взрывное устройство на здание местного сельхозпредприятия. В результате атаки никто не пострадал. От взрыва в здании сельхозпредприятия вспыхнуло пламя, прибывшие на вызов пожарные расчеты оперативно потушили возгорание.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины жилых домов в Лисичанске Луганской Народной Республики погибли два человека. По данным главы региона Леонида Пасечника, по центру города было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.