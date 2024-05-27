Над российским регионом уничтожили два украинских беспилотника Богомаз: силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территорией Севского и Брасовского районов Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским и Брасовским районами силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО! — добавил губернатор.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков известил, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над регионом. Пострадавших среди мирного населения зафиксировано не было. Повреждений объектов инфраструктуры также не обнаружили.

До этого Минобороны России информировало, что ВС РФ отразили новую атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град».

Кроме того, в Черном море недалеко от Сочи заметили американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Как следует из информации Flightradar24, БПЛА взлетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. К 15:00 по московскому времени беспилотник находился у побережья Краснодарского края и Крыма.