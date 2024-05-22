Система ПВО перехватила шесть «Градов» в небе над российским регионом Минобороны РФ: ПВО сбила шесть снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России отразили новую атаку ВСУ на Белгородскую область, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град». Атаку пресекли в 06:40 мск.

Около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня «Град». Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на территории Дзержинского района. Он уточнил, что атака была отражена в ночные часы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над городом Старый Оскол российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По его информации, пострадавших нет.

Кроме того, согласно данным Минобороны РФ, накануне вечером над территорией Белгородской области средствами ПВО был уничтожен дрон. Затем орудия уничтожили беспилотник над Брянской областью.