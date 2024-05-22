В российском регионе ночью сбили беспилотник Шапша: средства ПВО ночью уничтожили дрон в Калужской области

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник на территории Дзержинского района Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. Он уточнил, что атака была отражена в ночные часы.

Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа, — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над городом Старый Оскол российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По его информации, пострадавших нет.

Кроме того, согласно данным Минобороны РФ, накануне вечером над территорией Белгородской области средствами ПВО был уничтожен дрон. Затем орудия уничтожили беспилотник над Брянской областью.

До этого Гладков сообщал, что двигавшаяся по проезжей части машина подверглась атаке украинского дрона-камикадзе. Инцидент произошел между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района. По его данным, из-за взрыва ранена женщина, которая управляла авто. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу с осколочным ранением бедра.