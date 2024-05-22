Над одним из регионов России сбит БПЛА самолетного типа Гладков: над Старым Осколом сбит беспилотник ВСУ

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что над городом Старый Оскол российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. По его информации, пострадавших нет.

В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, — написал Гладков.

Он добавил, что на месте работают все оперативные службы. По словам главы региона, обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Ранее Гладков информировал о том, что в результате атаки ВСУ с помощью беспилотников на поселок Красное Шебекинского городского округа выбило окна в двух частных домах. Пострадавших не было.

Губернатор области также опубликовал список погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ. В нем указаны девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения. Гладков подчеркнул, что вместе с жителями области скорбит вся страна.

Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил 21 мая губернатор Белгородской области. По его данным, пострадавших нет, повреждена хозпостройка в частном доме.