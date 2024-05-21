Село на Белгородчине подверглось атаке беспилотника ВСУ Гладков: село под Белгородом подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, повреждена хозпостройка в частном доме.

Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, повреждена хозпостройка частного жилого домовладения. На месте работают оперативные службы, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе. По данным главы региона, в результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй белгородец получил ранение.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал заявление, сделанное госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Киеве. Высокопоставленный чиновник тогда впервые признал, что Вашингтон заинтересован в победе Украины и власти республики сами должны решать, как пользоваться предоставленным им оружием. Патель подчеркнул, что Вашингтон не поощряет и не разрешает наносить удар по России. Однако он затруднился сказать, какое наказание последует, если Киев все-таки применит оружие США.