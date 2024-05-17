Белгородец приехал копать огород и погиб из-за атаки ВСУ Гладков: в результате атаки ВСУ погиб житель Новой Наумовки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, в результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй мужчина получил ранение.

Двое мирных жителей приехали в село копать огород. В село, где в настоящий момент введен режим ЧС и люди не должны находиться! В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до ЦРБ, — рассказал губернатор.

Глава региона также обратился к жителям населенных пунктов, где действует режим ЧС. Гладков призвал людей не посещать эти села и ставить свое здоровье и жизнь в приоритет.

Немногим ранее ВСУ с помощью дрона атаковали город Шебекино Белгородской области. Губернатор опубликовал фотографию последствий, на которой видно, что осколки посекли торговые павильоны. Никто их местных жителей не пострадал.

Также Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У». Кроме того, ВСУ выпустили БПЛА самолетного типа в сторону Брянской области. Средствами ПВО обе цели были успешно поражены, уточнили в ведомстве.