ВСУ выпустили ракету «Точка-У» в сторону России МО: ПВО сбила ракету «Точка-У» и дрон ВСУ над Белгородской и Брянской областями

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины попытались атаковать российскую территорию с помощью оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, ПВО сбила цели над Белгородской и Брянской областями.

Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением оперативно-тактической ракеты «Точка-У» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены одна ОТР над территорией Белгородской области и украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, — сказали в МО.

Минувшей ночью российские ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника. Как отметили в Минобороны РФ, 51 БПЛА удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Ранее ведомство сообщило, что бойцы ВС России впервые уничтожили в зоне спецоперации украинский дрон Jupiter H-3. Беспилотник был сбит расчетом зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1-2». Дрон уникален тем, что может преодолевать расстояния до 1000 км.

Беспилотник Jupiter H-3 оснащен тепловизионной камерой, лазерным дальномером и 30-кратным зумом. Главное назначение аппарата — разведка.