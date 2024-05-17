ВС России впервые сбили дрон ВСУ Jupiter H-3 Минобороны РФ: военные уничтожили в зоне спецоперации украинский дрон Jupiter

Фото: МО РФ

«Бук-М1-2»

Бойцы ВС России уничтожили в зоне спецоперации украинский дрон Jupiter H-3, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Беспилотник был сбит расчетом зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1-2». Дрон уникален тем, что может преодолевать расстояния до 1000 км.

Расчеты ЗРК «Бук-М1-2» группировки войск «Юг» продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника, — сообщили в военном ведомстве.

Беспилотник Jupiter H-3 оснащен тепловизионной камерой, лазерным дальномером и 30-кратным зумом. Главное назначение аппарата — разведка.

Ранее стало известно, что российские ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника за одну ночь. Как отметили в Минобороны России, 51 БПЛА удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев заявил, что использование новейшего российского экспериментального дрона, который протестировал Тихоокеанский флот, требует грамотной разведывательной работы, а также системы оповещения и выдачи целеуказания. По его мнению, палубный БПЛА может быть эффективным.