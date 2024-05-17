Эксперт назвал условие эффективного использования нового палубного БПЛА РФ Эксперт Хатылев: новый палубный БПЛА будет эффективен при системной работе ВС РФ

Фото: МО РФ

Использование новейшего российского экспериментального дрона, который протестировал Тихоокеанский флот, требует грамотной разведывательной работы, а также системы оповещения и выдачи целеуказания, рассказал NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев. По его мнению, палубный БПЛА может быть эффективным.

Для использования дронов нужна разведка, оперативная информация от других беспилотников, кораблей или самолетов. Необходима также система оповещения и выдачи целеуказания. То есть дрон сам по себе ничего не значит, нужно провести системную работу. В таком случае он будет эффективен, — заявил Хатылев.

Эксперт отметил, что период от проведения эксперимента до ввода в эксплуатацию или принятия на вооружение новых образцов техники может быть разным. Он, по словам собеседника, составляет от восьми месяцев до четырех лет. В данном случае, добавил Хатылев, преждевременно говорить о точных сроках. В то же время у ВС РФ уже есть немало средств, чтобы бороться с дронами противника, подчеркнул он.

Сегодня с дронами борются в том числе и с помощью автоматического оружия, включая старые пулеметы ДШК, используются и 30-мм пушки. Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО обязательно имеют пятизарядное ружье МЦ-21. Из него картечью либо крупной дробью очень эффективно уничтожаются беспилотники. А зенитные пулеметы и пушки применяются для уничтожения морских БПЛА, — сказал он.

Экспериментальный палубный дрон самолетного типа с системой вертикального взлета и посадки ранее принял участие в учениях Тихоокеанского флота РФ, проходивших в заливе Петра Великого. Данный БПЛА испытывали как инструмент борьбы с беспилотными катерами.

Министерство обороны России ранее сообщило об уничтожении 102 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией РФ. По данным ведомства, 41 дрон был перехвачен над Крымом, еще 44 — в Краснодарском крае. БПЛА были сбиты силами подразделений ПВО и Черноморского флота РФ.