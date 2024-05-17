Гладков показал последствия атаки ВСУ на Шебекино Гладков: ВСУ атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали город Шебекино Белгородской области, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он также опубликовал фотографию последствий, на которой видно, что осколки посекли торговые павильоны.

Город Шебекино подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падания с последующей детонацией пострадавших нет, осколками посечены несколько торговых павильонов. Оперативные службы работают на месте, — уточнил глава региона.

Минувшей ночью сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. В поселке Октябрьский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья с четырехлетним ребенком. Гладков сообщил, что женщина погибла на месте, а ребенка в критическом состоянии госпитализировали, но врачам не удалось спасти мальчика.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника за одну ночь. Как отметили в Минобороны России, 51 БПЛА удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.