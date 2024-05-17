Женщина и ребенок стали жертвами атаки ВСУ на российский регион Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгородский район погибли женщина и ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В поселке Октябрьский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья с четырехлетним ребенком.

К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. <...> Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью, — написал глава области.

Отец погибшего мальчика получил ссадины, уточнил Гладков. Сейчас он находится в шоке и отказывается от медицинской помощи. У водителя машины осколочные ранения правой кисти, ему помогли врачи. Губернатор принес соболезнования родным и близким погибших.

По информации Гладкова, автозаправку рядом с селом Бессоновка атаковал еще один беспилотник. После взрыва загорелся один резервуар, но пожарные оперативно ликвидировали пламя.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Ведант Патель прокомментировал заявление, сделанное госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Киеве. Высокопоставленный чиновник тогда впервые признал, что Вашингтон заинтересован в победе Украины и власти республики сами должны решать, как пользоваться предоставленным им оружием. Патель подчеркнул, что Вашингтон не поощряет и не разрешает наносить удар по России. Однако затруднился сказать, какое наказание последует, если Киев все-таки применит оружие США.