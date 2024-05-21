Село в российском регионе подверглось атаке беспилотника ВСУ Гладков: село под Белгородом подверглось атаке ВСУ с применением дрона-камикадзе

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Село Красное Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, выбиты окна в двух частных домах.

Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате его падения с последующей детонацией выбиты окна в двух частных домовладениях, — говорится в сообщении.

17 мая Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали город Шебекино Белгородской области. Губернатор опубликовал фотографию последствий, на которой видно, что осколки посекли торговые павильоны.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника за одну ночь. Как отметили в Минобороны России, 51 БПЛА удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.

15 мая стало известно, что мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на село Зозули в Белгородской области. Гладков пояснил, что дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она находилась. Женщину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями.