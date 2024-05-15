Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирной жительницей в белгородском селе Гладков: женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на село Зозули под Белгородом

Фото: МО Украины

Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ на село Зозули в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, в котором она находилась. Женщину госпитализировали с баротравмой и множественными осколочными ранениями. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В селе Зозули взрывное устройство было сброшено на легковой автомобиль — пострадала мирная жительница. У женщины баротравма и осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь, — написал он.

Гладков добавил, что при атаке дрона повреждения получили еще один легковой автомобиль и два коммерческих объекта — в зданиях выбило окна и посекло фасады. По его словам, удар также пришелся на село Грузское, там повреждена одна машина.

Гладков ранее заявил, что в Белгородском районе легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона, три человека получили ранения. По его словам, происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности. Гладков отметил, что пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию с силовиками и районными властями.