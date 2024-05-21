Опубликован список погибших при обрушении дома в Белгороде Гладков показал список погибших при частичном обрушении дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале список погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ. В нем указаны девять женщин, пять мужчин и трое несовершеннолетних: мальчик 2011 года рождения, а также девочки 2007 и 2016 года рождения.

Это страшная трагедия, поражающая своей жестокостью и цинизмом. Как и все мы, эти люди мечтали и строили планы на будущее, но враг разрушил всё это. Еще раз от всего сердца приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших…Вместе с нами скорбит вся страна, — написал Гладков.

Ранее были установлены личности всех 17 погибших при частичном обрушении жилого дома в Белгороде 12 мая, сообщала пресс-служба Следственного комитета России. В ведомстве напомнили, что ЧП произошло 12 мая. Атака Вооруженных сил Украины вызвала обрушение подъезда жилого дома. В результате 17 человек погибли, еще 19 получили ранения.

По данным Министерства обороны РФ, в тот день ВСУ вели массированный обстрел жилого квартала Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал обломок боеприпаса, выпущенного «Точкой-У».