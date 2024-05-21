Установлены личности всех погибших при обрушении дома в Белгороде СК: установлены личности всех 17 жертв частичного обрушения дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Десятиэтажный жилой дом, где произошло обрушение подъезда

Установлены личности всех 17 погибших при частичном обрушении жилого дома в Белгороде 12 мая, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Инцидент произошел в результате атаки ВСУ.

В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается, — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ЧП произошло 12 мая. Атака Вооруженных сил Украины вызвала обрушение подъезда жилого дома. В результате 17 человек погибли, еще 19 получили ранения.

По данным Министерства обороны РФ, в тот день ВСУ вели массированный обстрел жилого квартала Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал обломок боеприпаса, выпущенного «Точкой-У».

Во время демонтажных работ на месте обрушения в полуразрушенном доме возникали локальные возгорания. Мэрия Белгорода пояснила, что пожары провоцируют разлетающиеся искры. Ситуация находилась под контролем спасателей, которые сразу же тушили очаги.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что обстрелянную многоэтажку решено восстановить. По его словам, окончательное решение будет принято после обследования фундамента.