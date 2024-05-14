Стала известна судьба разрушенной ударом ВСУ многоэтажки в Белгороде Гладков: разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Пострадавший от атаки ВСУ многоэтажный дом в Белгороде решено восстановить, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, которые приводит РИА Новости, окончательное решение будет принято после обследования фундамента.

Дом принято решение восстанавливать на этом месте. Окончательное решение будет после того, как дом полностью разберем и [будет] проведено обследование фундамента. <...> Он будет <...> восстановлен по тому же проекту, по которому был построен, — сказал Гладков.

Тем временем количество жертв при обрушении части дома увеличилось до 17. По данным МЧС, из-под завалов во вторник, 14 мая, достали тела двух человек без признаков жизни.

ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода 12 мая. По данным Минобороны РФ, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Повреждения получили три частных дома. В результате атаки никто не пострадал. В селе Грузском Борисовского района в двух частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждены заборы, уточнил он.