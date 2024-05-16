Стала известна причина пожаров в обрушенном доме в Белгороде Мэрия Белгорода объяснила пожары в обрушенном доме демонтажными работами

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Мэрия Белгорода в своем Telegram-канале сообщила, что пожары в обрушенном доме на улице Щорса, в который 12 мая прилетел фрагмент снаряда, выпущенного украинским тактическим ракетным комплексом «Точка-У», возникают от разлетающихся искр в ходе демонтажных работ. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

На Щорса, 55а, строители ведут демонтажные работы, от разлетающихся искр возникают очаги возгорания. Все оперативные службы на месте, — сказано в сообщении.

В мэрии также отметили, что ситуацию с пожарами контролируют пожарные и спасатели, которые сразу же тушат возникающие возгорания. В настоящий момент все очаги ликвидированы, добавили власти.

Украинские войска атаковали жилой квартал Белгорода 12 мая. По информации Министерства обороны РФ, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал обломок боеприпаса, выпущенного «Точкой-У».

По последним данным, количество жертв при обрушении части дома увеличилось до 17. По данным МЧС, из-под завалов во вторник, 14 мая, достали еще одного человека без признаков жизни.