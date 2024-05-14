Выросло число жертв при обрушении части дома в Белгороде Количество жертв при обрушении части дома в Белгороде увеличилось до 17

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Количество жертв при обрушении части дома в Белгороде увеличилось до 17, сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что из-под завалов достали еще одного человека без признаков жизни.

Тело еще одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде. Количество жертв увеличилось до 17 человек, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России 12 мая сообщало, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что жители дома начнут получать выплаты. По его словам, дотации будут варьироваться от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Семьям с детьми будет предложено отправить школьников на лето в детские лагеря в другие регионы.

Также сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе утром 14 мая проработала около часа — с 10:18 до 11:16 по московскому времени. Гладков также уведомил местных жителей о ее отмене.