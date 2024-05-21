Женщина ранена после атаки дрона-камикадзе ВСУ на российский регион Гладков: в Белгородской области ранена женщина после атаки дрона-камикадзе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двигавшаяся по проезжей части машина подверглась атаке украинского дрона-камикадзе, инцидент зафиксирован между селами Устинка и Ясные Зори Белгородского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, из-за взрыва ранена женщина, которая управляла авто.

Пострадавшая с осколочным ранением бедра сама обратилась в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно, от госпитализации отказалась, — рассказал глава региона.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что поселок Долгое Валуйского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших нет, повреждена хозпостройка в частном доме.

До этого поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, информировал губернатор Белгородской области. Пострадавших нет, выбиты окна в двух частных домах.

В результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины по территории Стародубского муниципального округа Брянской области были атакованы два автомобиля сельскохозяйственного предприятия дронами-камикадзе, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал.