ВСУ нанесли целенаправленный удар по российскому региону Богомаз: ВСУ нанесли целенаправленный удар по Брянской области

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

В результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины по территории Стародубского муниципального округа Брянской области дронами-камикадзе были атакованы два автомобиля сельскохозяйственного предприятия, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

В результате совершенной атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй частично поврежден. Также частично повреждены два домовладения. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — отметил Богомаз.

Ранее село Красное Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, выбиты окна в двух частных домах.

Также стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника за одну ночь. Как отметили в Минобороны России, 51 БПЛА удалось перехватить над территорией Крыма, 44 — над Кубанью, шесть — над Белгородской областью и еще один — над Курской областью. Кроме того, морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.