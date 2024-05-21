В двух регионах России уничтожены украинские БПЛА Над Белгородской и Брянской областями уничтожены украинские БПЛА

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Минобороны РФ в официальном Telegram-канале сообщило, что около 21:45 мск над территорией Белгородской области средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник. Чуть позже российская ПВО сбила дрон над Брянской областью.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в публикации пресс-службы военного ведомства.

Над Брянской областью сбили беспилотник такого же типа, добавили в Минобороны РФ. Его уничтожили в 22:20 мск.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что дрон ликвидировали в небе над Навлинским районом. По его данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Александр Богомаз сообщал об атаке беспилотников ВСУ на два автомобиля сельхозпредприятия на территории Стародубского муниципального округа. В результате совершенной атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй частично поврежден. Также были частично повреждены два домовладения. Пострадавших не было.

По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ВСУ с помощью беспилотников на поселок Красное Шебекинского городского округа выбило окна в двух частных домах. Пострадавших не было.