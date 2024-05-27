Губернатор Кондратьев сообщил о разрушениях после атаки дронов на Геленджик Кондратьев: Украина попыталась нанести удар беспилотниками по Геленджику

Фото: МО РФ

Минувшей ночью была предпринята атака беспилотниками на гражданские объекты на территории Геленджика, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, все БПЛА были подавлены силами ПВО.

В селе Криница обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание. В хуторе Джанхот беспилотник упал на деревья, пожар потушен, — написал Кондратьев.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что под Орском, расположенным в Оренбургской области, произошло падение дрона. В результате падения БПЛА никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей не пострадал, уточнил врио губернатора. Восстановительные работы начнутся, когда будет снята угроза повторных атак.