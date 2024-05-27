«Формулу мира» Зеленского сравнили с карнавалом: новости СВО на утро 27 мая

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Решение президента Украины Владимира Зеленского вынести на обсуждение в Швейцарии лишь три пункта его «формулы мира» окончательно лишает саммит какого-либо значения, заявил руководитель аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в эфире YouTube-каналу «Вышка». По его мнению, это уже не формула, а какой-то карнавал, не имеющий смысла.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 26 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Орловскую область, если погибший и пострадавшие

При массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область погиб водитель 8-й областной пожарной части, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, в результате инцидента ранения получили трое сотрудников служб. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Украинский беспилотник рухнул на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны, указал Клычков. Во время устранения последствий на сотрудников оперативных служб упал еще один дрон, что привело к трагедии, констатировал губернатор.

ВС России смяли «Ураганом» колонну ВСУ

Расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки ВС РФ нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что выявить цель помогла воздушная разведка — с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники.

На этот раз расчет «Урагана» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил колонну вражеской техники и боевиков ВСУ. Операция была проведена на одном из стратегически важных направлений.

Фото: МО РФ

В Белгороде озвучили, сколько раненых после атак ВСУ остаются в больницах

В больницах Белгорода после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают оставаться на лечении 50 взрослых и двое детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области в выходные посетил три медицинских учреждения в городе.

В городской больнице №2 лежат еще 26 местных жителей, добавил губернатор. Трое из них находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Оператор FPV-дрона ВС России побил достижение легендарного советского снайпера

Российский оператор FPV-дрона за весь период спецоперации уничтожил более 300 бойцов Вооруженных сил Украины, рассказал инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет. По его словам, по этому показателю солдат превзошел уровень героя Советского Союза, снайпера Василия Зайцева, на счету которого во времена Великой Отечественной войны числилось более 240 убитых фашистов.

При этом подготовка оператора FPV-дрона занимает от двух-трех недель, отметил инструктор. В то же время тренировочный процесс у снайперов продолжается минимум полгода, добавил он.

В ДНР предупредили об угрозе удара ВСУ оружием с отравляющим веществом

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики предупредил о возможном ударе Вооруженных сил Украины боеприпасами с отравляющим веществом, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС ДНР. По имеющейся информации, ракетная опасность объявлена на всей территории региона.

В РФ оценили шансы отправки войск Прибалтики и Польши на Украину

Разговоры властей Польши и стран Прибалтики о планах ввести войска на Украину в случае успеха армии РФ в зоне спецоперации являются необоснованными и несерьезными, заявил специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, на такой шаг правительства этих государств не решатся.

При этом, согласно Уставу НАТО, если одна из стран блока отправит солдат на Украину, и они попадут под российский удар, то коллективного ответа Альянса на это не последует, уточнил Михайлов. Поэтому маловероятно, что за Польшу и прибалтийские государства кто-то вступится, добавил он.

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