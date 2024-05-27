Оператор FPV-дрона побил достижение легендарного советского снайпера Центр «Рокот»: российский оператор FPV-дрона уничтожил более 300 бойцов ВСУ

Фото: МО РФ

Российский оператор FPV-дрона за весь период спецоперации уничтожил более 300 бойцов Вооруженных сил Украины, рассказал РИА Новости инструктор Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным Пиночет. По его словам, по этому показателю солдат превзошел уровень Героя Советского Союза снайпера Василия Зайцева, на счету которого во времена Великой Отечественной войны числилось более 240 убитых фашистов.

При этом подготовка оператора FPV-дрона занимает от двух-трех недель, отметил инструктор. В то же время тренировочный процесс у снайперов продолжается минимум полгода, добавил он.

При этом линейка его целей значительно шире, чем у снайпера. Это и «укреп», и цели в окопе, которых снайпер и не видит, и техника, включая танки. Поэтому и результативность у операторов соответствующая, — констатировал Пиночет.

Ранее стало известно, что инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов проекта «Архангел» с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами более тысячи российских военных. Как уточнил один из сотрудников образовательного учреждения, опытный пилот БПЛА может грамотно оценивать ситуации и максимально эффективно действовать на поле боя.