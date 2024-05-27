В Белгороде озвучили, сколько раненых после атак ВСУ остаются в больницах Гладков: 50 взрослых и двое детей лежат в больницах Белгорода после ударов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В больницах Белгорода после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают оставаться на лечении 50 взрослых и двое детей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Глава области в выходные посетил три медицинских учреждения в городе.

Навестил пострадавших жителей, которым оказывают помощь в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. В настоящий момент здесь получают лечение 24 человека из Белгорода, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского городских округов, — рассказал Гладков по итогам одного из визитов.

В городской больнице №2 лежат еще 26 местных жителей, добавил губернатор. Трое из них находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

9-летняя девочка и 8-летний мальчик проходят лечение в Детской областной клинической больнице, обратил внимание глава региона. Оба ребенка, согласно информации врачей, находятся в стабильном состоянии, констатировал он.

Ранее Гладков предупреждал, что в результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и Белгородской области 25 мая погибли четыре мирных жителя. Еще 12 человек были ранены, рассказал губернатор.