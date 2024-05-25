Гладков назвал число жертв при обстреле ВСУ в Белгородской области Гладков: при обстреле ВСУ в Белгородской области погибли четыре человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и Белгородской области погибли четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Также двенадцать человек ранены, включая 8-летнего мальчика.

В результате двух обстрелов в больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и один ребенок. Восемь пострадавших с осколочными ранениями различных частей тела госпитализированы в профильные отделения городской больницы № 2 города Белгорода. Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести, — написал губернатор.

Кроме того, в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу госпитализированы двое раненых, оба в тяжелом состоянии: у мужчины — множественные осколочные ранения туловища и конечностей, у женщины — проникающее ранение брюшной полости. Их прооперировали, сейчас они в реанимации.

Минобороны России ранее передавало, что ВС РФ отразили новую атаку Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По данным ведомства, система противовоздушной обороны сбила в небе над регионом шесть снарядов, выпущенных из РСЗО «Град». До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник на территории Дзержинского района, атака была отражена в ночные часы.