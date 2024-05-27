«Продолжаем выжигать»: ВС России смяли «Ураганом» колонну ВСУ МО: расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки ВС России ударил по колонне ВСУ

Фото: МО РФ

Расчет РСЗО «Ураган» Западной группировки ВС РФ нанес удар по колонне Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что выявить цель помогла воздушная разведка — с высоты удалось заметить систематические передвижения групп боевиков и военной техники.

Реактивные системы залпового огня «Ураган» Западной группировки войск продолжают выжигать позиции боевиков ВСУ, — отметили в пресс-службе.

На этот раз расчет «Урагана» танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожил колонну вражеской техники и боевиков ВСУ. Операция была проведена на одном из стратегически важных направлений.

Ранее расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» российской группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Оборонное ведомство поделилось кадрами работы артиллеристов. На опубликованном видео установка РСЗО «Ураган» в темное время суток выдвигается на позиции и выпускает залп из множества ракет.

Кроме того, расчет 220-мм реактивной системы залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» ночью уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, заявляли ранее в Минобороны РФ. Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы, обеспечив максимальный урон живой силе противника.