Российский «Ураган» снес позиции ВСУ под Белгородской областью Появилось видео удара РСЗО «Ураган» по позициям ВСУ на границе Белгородчины

Фото: МО РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» российской группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе Украины, сообщило в Telegram Минобороны России. Ведомство поделилось кадрами работы артиллеристов.

На опубликованном видео установка РСЗО «Ураган» в темное время суток выдвигается на позиции и выпускает залп из множества ракет. Результат удара на кадрах не показан.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в зоне военной операции на Украине. На кадрах видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по расположению украинской армии в населенном пункте Новый Буг Николаевской области. По его информации, выезд из города был блокирован, а сами бойцы ВСУ впали «в истерику». Во время второй атаки в Новом Буге начались перебои со светом, добавил представитель подполья. Как отметил Лебедев, целью удара могла стать некая комиссия, которая приехала в город. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.