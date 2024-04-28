РСЗО «Ураган» уничтожила командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Расчет 220-мм реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» ночью уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы, обеспечив максимальный урон живой силе противника.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. Один из расчетов уничтожил командный пункт ВСУ во время ночного боевого выхода, — говорится в сообщении ведомства.

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» российской группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе Украины, информировало ранее Минобороны России. Ведомство поделилось кадрами работы артиллеристов. На опубликованном видео установка РСЗО «Ураган» в темное время суток выдвигается на позиции и выпускает залп из множества ракет. Результат удара на кадрах не показан.