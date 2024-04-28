Стало известно об огневом поражении трех украинских подразделений Группировка «Запад» сообщила об огневом поражении трех украинских подразделений

Фото: Минобороны РФ

Бойцы Западной группировки ВС РФ при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трем подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, за сутки в этой зоне украинская армия потеряла до 50 военнослужащих, также было поражено артиллерийским огнем более 290 объектов ВСУ.

Мотострелковые подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике формирований 66-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 103-му батальону территориальной обороны в районах Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка, — сообщило ведомство.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены САУ «Гвоздика», буксируемые гаубицы М777, М119 и Д-30, а также восемь минометных расчетов. Средства ПВО группировки ликвидировали 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, четыре артиллерийские системы, восемь минометных расчетов, а также пять пикапов.

Расчет 220-мм реактивной системы залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» ночью уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, заявляли ранее в Минобороны РФ. Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы, обеспечив максимальный урон живой силе противника.