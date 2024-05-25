Украине дадут право бить по РФ оружием Запада? О чем заявил генсек НАТО

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории РФ поставленным Западом оружием, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. О чем еще он сказал?

Разрешат ли ВСУ бить по РФ западным оружием

Столтенберг предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься, но в то же время подчеркнул, что Блок не будет отправлять свои войска на помощь Киеву.

«Особенно сейчас, когда значительная часть боев разворачивается в Харькове <...>. Отказывать Украине в возможности использовать эти вооружения для [ударов] по легитимным военным целям на российской территории означает усложнять им оборону», — подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек Альянса отметил, что не ожидает большого прорыва ВС России в Харьковской области. Столтенберг допустил, что российские военнослужащие будут незначительно продвигаться вперед, добиваясь небольших успехов.

Глава НАТО также резко осудил европейских союзников, которые пообещали Киеву миллион снарядов, но до сих пор не поставили ни одного. Однако он подчеркнул, что Альянс не будет посылать свои армии на Украину и не намерен становиться стороной конфликта.

Будет ли НАТО сбивать ракеты РФ над Украиной

Йенс Столтенберг отверг идею о том, что странам — членам НАТО нужно сбивать ракеты ВС России над Украиной при помощи своих систем противовоздушной обороны.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщило, что депутаты бундестага от Христианско-демократического союза, Свободной демократической партии и «Зеленых» допустили возможность обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО. Таким образом они поддержали идею военного специалиста Нико Ланге, который считает, что силы ПВО на границах Венгрии, Польши, Румынии и Словакии могли бы создать «безопасную зону шириной в 70 км».

Есть ли у Украины шанс вступить в НАТО

Столтенберг не смог точно сказать, когда Украину примут в Альянс. Но подчеркнул, что Блок помогает Киеву создать все необходимые условия для вступления в сообщество. Столтенберг отметил, что Украина должна соответствовать техническим стандартам НАТО и повысить свою «операционную совместимость» с его войсками.

Разумеется, понадобится политическая воля руководства стран — членов организации, добавил Столтенберг. Глава Блока считает, что на определенном этапе лидеры стран НАТО согласятся на вступление Украины.

«Когда вы принимаете такие решения в НАТО, вам необходим консенсус. Вам нужно [согласие] не большинства [стран], а всех стран. Сейчас у нас нет такого консенсуса», — признал Столтенберг.

Генсек НАТО также сказал, что в случае создания европейской объединенной армии она будет дублировать функции Блока. Он приветствовал усилия Евросоюза к увеличению расходов на оборону, но подчеркнул, что ЕС не может заменить Альянс, дублировать или конкурировать с ним. Кроме того, Йенс Столтенберг призвал ЕС преодолеть «фрагментацию европейской оборонной промышленности».

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