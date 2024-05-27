Водитель пожарной части погиб при атаке дронов ВСУ на Орловскую область Клычков: пожарный погиб, еще трое ранены при ударе БПЛА ВСУ по Орловской области

Фото: МО Украины

При массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область погиб водитель 8-й областной пожарной части, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, в результате инцидента ранения получили трое сотрудников служб. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали. На месте происшествия продолжают работать оперативные и правоохранительные органы, — отметил глава области.

Украинский беспилотник рухнул на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны, указал Клычков. Во время устранения последствий на сотрудников оперативных служб упал еще один дрон, что привело к трагедии, констатировал губернатор.

Ранее губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков рассказал, что сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа попали под обстрел ВСУ. По обнародованной информации, никто из мирных граждан не пострадал. Осколками были посечены 12 автомобилей, а в одном из подъездов повредилось остекление, обратил внимание глава региона.